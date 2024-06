Neue Stück des Alfterer Freilichtwandertheaters Wandelnde Blechbüchsen und ängstliche Löwen

Hexen, Vogelscheuchen, Löwen und wandelnde Blechbüchsen: Seltsame Gestalten bevölkerten jetzt Alfters Ortsmitte. Zu schmissiger Musik drehten sich die Wesen im Kreis, tanzten und sprachen Passanten an – und wollten so Lust auf das machen, was bald in Alfter passiert.