Sicherheit im Straßenverkehr : Die Alfterer „Kinderkreuzung“ sieht nicht mehr schön aus

Nur noch schlecht erkennbar: Die 2015 aufgebrachten bunten Bemalungen auf der „Kinderkreuzung“ in Alfter. Foto: Christoph Meurer

Alfter 2015 hatten Alfterer Grundschüler die Fahrbahn bunt gestaltet, mittlerweile haben Farben und Figuren aber stark gelitten. Saniert werden soll die „Kinderkreuzung“ allerdings nicht.

Von der bunten „Kinderkreuzung“ in Alfter ist nicht mehr viel übrig. Im Sommer 2015 hatten damalige Schüler der Anna-Schule zu Pinsel und Farbe gegriffen und den Kreuzungsbereich Mirbachstraße, Holzgasse, Knipsgasse und Tonnenpütz bemalt. Rings um den Gullydeckel leuchtete eine große Sonne, in diese hinein hatten die Kinder Fantasiegestalten gemalt, darunter ein grünes Gespenst und Figuren, die an Schlümpfe erinnerten.