Versetzungsgesuch Die Gemeinde Alfter verliert ihren Kämmerer

Der Kämmerer der Gemeinde Alfter, Nico Heinrich, möchte sich beruflich verändern: Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, hat der für die Finanzen der Kommune zuständige Verwaltungsvorstand einen Antrag auf Versetzung gestellt. Demnach möchte Heinrich zum Theaterbetrieb der Stadt Bonn wechseln. Der Antrag werde derzeit geprüft, so die Gemeinde. Wann es zu der Versetzung komme, stehe noch nicht fest. Mit der Frage soll sich der Rat am Donnerstag, 21. März, in nichtöffentlicher Sitzung befassen.