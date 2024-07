Öffentliche Bücherei Die interkommunale Bücherei Alfter/Meckenheim hat wieder geöffnet

Das hat es in Alfter so noch nicht gegeben: Vor der Bücherei am Herrenwingert hatte sich am Dienstag eine lange Schlange gebildet. Kinder, Jugendliche und Erwachsene warteten nämlich auf Einlass. Mit dem Gongschlag um 15.30 Uhr schnitten Alfters stellvertretende Bürgermeisterin Luise Wiechert und Büchereileiterin Franzis Steinhauer dann endlich das rote Band vor der Eingangstür durch – unter großem Applaus.