Vorfall nach dem Maifest Dreiste Diebe bestehlen den Witterschlicker Männergesangverein

Man habe die Grills dort am Vorabend stehengelassen, weil noch Kohle in ihnen ausglühte und sie deshalb noch nicht eingelagert werden konnten, so Kess. Und nun sind sie weg. „Das ist schon ein herber Verlust“, sagt er weiter. Und das liegt nicht nur daran, dass jetzt Ersatz gekauft werden muss. Wie Kess erläutert, seien die Grills Unikate – hergestellt von einem langjährigen, mittlerweile verstorbenen MGV-Mitglied, der Schlosser war. Kess: „Die seit Jahrzehnten treuen, und extra für dieses Frühlingsfest hergestellten Begleiter waren für diese Veranstaltungen unverzichtbar.“