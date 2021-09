Vorstoß der Ratsfraktionen : Dritter Anlauf für eine weiterführende Schule in Alfter

Dritter Anlauf für eine weiterführende Schule in Alfter

Alfter Das Projekt, in Alfter eine weiterführende Schule einzurichten, geht in die nächste Runde. Auf dem Tisch liegt ein gemeinsamer Vorschlag der Ratsfraktionen. Allerdings nicht von allen.

Die Alfterer Politik plant den nächsten Anlauf zur Einrichtung einer weiterführenden Schule in der Gemeinde . Die Fraktionen von CDU, Grünen, Freien Wählern, FDP und SPD haben zur nächsten Gemeinderatssitzung einen gemeinsamen Antrag für das Projekt vorgelegt.

Sie fordern die Gemeindeverwaltung auf, zum Schuljahr 2023/24 im früheren Hauptschulgebäude in Oedekoven eine weiterführende Schule in eigener Trägerschaft einzurichten. Der Gemeinderat tagt am kommenden Dienstag.