Drogenkriminalität in Alfter : Polizei nimmt Mann fest und stellt Marihuana sicher

Am Rande einer Durchsuchung in Alfter ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, den die Polizei aufnahm. Foto: Axel Vogel

Alfter Die Polizei hat am Mittwochmorgen ein Objekt in der Kronenstraße in Alfter durchsucht. Bei dem Einsatz ging es um Drogenkriminalität. Eine Person wurde festgenommen.



Die Polizei hat am Mittwochmorgen ein Objekt in der Kronenstraße in Alfter durchsucht. Hintergrund des Einsatzes waren Ermittlungen im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Wie die Polizei mitteilte, wurden sowohl größere Mengen Marihuana als auch eine größere Menge Bargeld sichergestellt. Im Rahmen der Durchsuchung wurde ein 44-Jähriger vorläufig festgenommen.

Wie der GA vor Ort erfuhr, kam es am Rande des Einsatzes außerdem zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer kollidierte dabei mit einem Fahrzeug der Zivilfahnder. Die Polizei nahm den Unfall auf (Foto).

(ga)