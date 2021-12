Ferdi Fendel und Georg Melchior : Duo spielt auf dem Aussichtspunkt Böhling Weihnachtslieder

Alfter Ferdi Fendel und Georg Melchior aus Alfter präsentieren bis zum 24. Dezember auf dem Böhling Musikstücke – von „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ über „Tochter Zion“ bis zum Evergreen „Fröhliche Weihnacht überall“.

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmusik? Auch in Zeiten von Corona, hoher Inzidenzzahlen und abgesagter Konzerte muss es in Alfter wenigstens noch ein bisschen musikalische Erbauung geben. Dieser Meinung sind zumindest die beiden Alfterer Musiker Ferdi Fendel (Altsaxophon) und Georg Melchior (Bariton). Darum treffen sich beide seit dem 1. Dezember jeden Tag bis zum Heiligen Abend ab 17 Uhr auf dem Böhling und spielen dort auf dem Aussichtspunkt zusammen weihnachtliche Klänge – von „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“ über „Tochter Zion“ bis zum Evergreen „Fröhliche Weihnacht überall“.