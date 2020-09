Einbruch in Container : Baumaschinen im Wert von 15.000 Euro gestohlen

In Alfter-Volmershoven/Heidgen wurden Baumaschinen im Wert von 15.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Alfter-Volmershoven/Heiden Am Wochenende haben Unbekannte einen Baucontainer in Alfter-Volmershoven/Heidgen aufgebrochen. Dazu war einiges an Aufwand nötig.

Baumaschinen um Wert von rund 15.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende in Volmershoven/Heidgen gestohlen. Die Geräte befanden sich in einem großen gelben Baucontainer, der an der Hauptstraße steht.

Wie Polizeisprecher Michael Beyer auf Anfrage des General-Anzeigers sagte, sei das Vorhängeschloss aufgehebelt worden. Entwendet wurden nach Polizeiangaben ein großer Fugenschneider, eine Rüttelplatte, ein Wackerstampfer sowie eine Motorflex. Der Diebstahl hat sich zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ereignet.