Einzelhandel im Vorgebirge Gemeinde Alfter will einen weiteren Discounter verhindern

Alfter-Oedekoven · Ein Investor will in Alfter einen Discounter bauen, die Gemeinde will das verhindern. Doch warum und wie? Dazu steht nun ein entscheidender Termin an.

04.09.2024 , 14:27 Uhr

Im Oedekovener Gewerbegebiet will ein Investor einen weiteren Discounter bauen. Die Gemeinde will das verhindern. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge