Häusliche Gewalt in Alfter : 44-Jähriger verletzt zwei Polizeibeamte bei Festnahme

Häusliche Gewalt in Alfter

Alfter-Witterschlick Ein 44-Jähriger hat bei einer Festnahme in Alfter-Witterschlick so massiv Widerstand geleistet, dass zwei Polizeibeamte wegen Verletzungen nicht mehr dienstfähig waren. Grund für den Einsatz war häusliche Gewalt.

Am Mittwochabend wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz in Alfter-Witterschlick verletzt. Sie wurden gegen 17.35 Uhr wegen eines „wechselseitigen häuslichen Gewaltdelikts“ gerufen, so die Polizei.