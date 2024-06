Einzelhandel in Alfter Ein kleiner Discounter – oder gar kein Discounter

Alfter-Oedekoven · Die Gemeinde Alfter bringt sich in Stellung, um den Bau eines Supermarkts in Oedekoven verhindern zu können, falls der Investor nicht einlenkt. Und nun sind auch die Bürger in der Sache gefragt.

12.06.2024 , 14:47 Uhr

Im Oedekovener Gewerbegebiet möchte ein Investor einen weiteren Discounter bauen. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge