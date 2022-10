Energiekrise : Wie sich Alfter auf einen Blackout vorbereitet

Ein Feuerwehrauto steht auf dem Rathausparkplatz in Alfter. Foto: Axel Vogel

Alfter Was passiert, wenn es in Alfter 72 Stunden lang keinen Strom gibt? Auf diese Krisensituation will die Gemeinde vorbereitet sein – und dafür nun Ausrüstung für mehr als 230.000 Euro kaufen.