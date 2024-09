Eröffnung am Herrenwingert Bei Alfters neuer Sport- und Kulturhalle muss sich manches noch einspielen

Die neue Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert in Alfter ist ein echter Hingucker. Von allen Seiten verglast und eingebettet in Fachwerkträger aus Buchenholz, deren Gewicht von V-förmigen Stutzen getragen wird, ist das dreigeschossige Gebäude hell und lichtdurchflutet. Kultur- und Sportveranstaltungen sollen dort über die Bühne gehen, auf dem Dach gibt es einen für alle frei zugänglichen Sportplatz mit Ausblick auf das Schloss Alfter und die Kirche St. Matthäus.