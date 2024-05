Angebot für 14- bis 18-Jährige Jugendliche aus Alfter sollen jetzt mitreden können

Er könne nicht einschätzen, wie viele Jugendliche wohl kommen werden, so Jüris. In der Nachbarstadt Bornheim ruht das Kinder- und Jugendparlament seit einigen Jahren angesichts schwindender Resonanz. Dass es Interesse bei jungen Menschen an solchen Angeboten gibt, zeigt wiederum der Blick nach Bonn: In der Bundesstadt hat sich erst vor wenigen Monaten ein neuer Kinder- und Jugendbeirat konstituiert. „Wir werden uns nicht entmutigen lassen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt“, betont Jüris.