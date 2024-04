Drei junge Mädels wollen den Nachwuchs regieren Alfters erstes Kinder-Dreigestirn steht in den Startlöchern

Die können den Start in die kommende Session kaum erwarten. „Für uns ist Karneval ein Heimspiel. Man kennt sich. Wir alle sind mit dem Ort tief verwurzelt“, sagte Helmut Reis (59). Er wohnt in Alfter-Ort, ist aber beruflich als Briefträger seit mehr als 40 Jahren in den Bornheimer Dörfern Waldorf und Dersdorf unterwegs. Genauso lange ist der Vater erwachsener Kinder in der Prinzengarde aktiv, unter anderem als Trompeter im Musikzug. Aus der Mitgliedschaft hat sich eine Freundschaft mit Petra Bayer entwickelt. Die 59-Jährige war es auch, die beim Prinzenempfang im Februar die Idee aufbrachte, sich als Prinzenpaar zu bewerben. Denn für beide ist eine Regentschaft gerade in dieser Session etwas Besonderes: „Wir werden beide 2025 60 Jahre alt. Die Regentschaft ist ein Geburtstagsgeschenk an uns selbst“, erklärte Bayer lachend. Die gelernte Fleischfachverkäuferin, die im Offenen Ganztag der Nikolaus-Grundschule in Waldorf arbeitet, ist seit 1998 Mitglied der Prinzengarde und seit 2016 als Marketenderin im Vorstand aktiv. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern freut sich schon auf all die Auftritte.