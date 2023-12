Expertinnen geben Tipps Worauf es beim Schenken wirklich ankommt

Veranstaltungsreihe „Kind im Glück“

Die Veranstaltungsreihe „Kind im Glück“ ist eine Kooperation der Alanus-Hochschule Alfter und dem General Anzeiger, die Eltern und Großeltern bei relevanten Themen rund ums Kind fachkundige Hilfestellung leisten möchte. Das nächste beleuchtete Thema stellen Lebensphasen der Kindheit, vor allem der Schulwechsel dar. Am 24. Januar von 19 bis 20.30 Uhr heißt es daher „Jetzt wird es ernst!? - Über den Eintritt in die Schule und andere Übergänge“ in einem Impulsvortrag mit anschließender Diskussion. Am 20. März wird die letzte der vier Veranstaltungen stattfinden - mit einem Thema nach Wahl der GA-Leser. Unter ga.de/kindimglueck können Sie jetzt abstimmen, welche Fragen Sie am meisten in puncto Kind beschäftigen. dch