Kirchliche Sportgruppen nutzen Trainingsangebot : Schwitzen im Namen des Herren: Evangelische Gemeinde in Alfter betreibt Fitnessstudio

Die Evangelische Gemeinde am Kottenforst hat ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet Foto: Selina Stiegler

Alfter-Oedekoven Die Evangelische Gemeinde am Kottenforst ist seit Januar Träger einer Muckibude, in der Jugendliche Gewichte stemmen. Der GA hat sich vor Ort umgesehen und sich erklären lassen, was dahinter steckt.



Wohlfahrtsverbände, Kindertagesstätten, Jugendzentren – dass die Kirche als Träger vieler Einrichtungen fungiert, ist bekannt. Ein Fitness-Center scheint dabei nicht ins Schema zu passen, trotzdem betreibt die Evangelische Kirchengemeinde am Kottenforst seit Anfang Januar ihr eigenes kleines Sportstudio. Die Wand hinter den Trainingsgeräten schmückt ein Bibelspruch auf Englisch, der in der deutschen Fassung lautet: „Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen.“

Initiator ist der Pfarrer Andreas Schneider. Dem 56-Jährigen kam die Idee durch seine Baseball- und Softball-Mannschaft, die ebenfalls zur Gemeinde gehört. Denn im Baseball sei es wichtig, zur Vorbeugung von Verletzungen Krafttraining zu betreiben, erklärt er. „Außerdem werden dabei bestimmte Muskelgruppen trainiert, die dabei helfen, härter einen Ball zu schlagen oder schneller zu laufen.“ Schneider betont, dass es sich um ein ergänzendes Angebot handle und keine Konkurrenz zu kommerziellen Fitnessstudios darstellen solle.

An vier Tagen die Woche unter professioneller Anleitung

An fünf Tagen in der Woche kann trainiert werden, dabei ist immer ein Elternteil anwesend und an vier Tagen kommt der Fitnesstrainer Marcel Rasquin. Das Angebot komme gut an, sagt Schneider: Auch Erwachsene hätten bereits Interesse an einem Training im gemeindeeigenen Fitnessstudio bekundet. Damit die Jugendlichen unter sich bleiben können, trainieren diese zu separaten Zeiten. Neben der Trennung nach Alter werden auch Mädchen und Jungs in zwei Gruppen aufgeteilt. Der genaue Plan sei noch nicht fertig ausgearbeitet, fest stehe aber schon, dass jeweils sechs bis sieben Personen zeitgleich trainieren dürfen.

Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren nehmen diese Möglichkeit dankend an. „Das Angebot ist für die Jüngeren gut, die noch nicht in ein reguläres Fitnessstudio können“, sagt die 15-jährige Emilia Schell. Der ebenfalls 15-jährige Malcolm Bäärmann freut sich besonders über Rasquin. Es sei gut, jemanden zu haben, „der einem hilft, Fehler beim Trainieren zu vermeiden“, meint der Junge. Dass ein Trainer anwesend sein wird, beruhigt auch die Mütter. „Es ist wichtig, dass sie einen geschützten Raum haben, mit einem Trainer, den alle kennen“, betont Daniela Duensing.