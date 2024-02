Auswirkungen des Fachkräftemangels In Alfter fehlen viele Kitaplätze aufgrund von Personalmangel

Weil die Einschränkungen der Öffnungszeiten in ihrer Kita seit Langem so massiv sind, dass die Kinder aufgrund von Personalmangel mehrere Wochen nur an drei von fünf Tagen in den Kindergarten gegangen sind, hat sich die Elternschaft der Oedekovener Kita „Sterntaler“ in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bekanntlich mit einem Hilferuf an Kommunen und Politik gewandt. In einem Brief schildern sie die Belastungen, die sich dadurch für Kinder, Eltern und Erziehende ergeben und fordern Verantwortliche zum Handeln auf politischer Ebene auf.