Alfter sucht Fähndelschwenker : Fähnrich Michael Melchior will den Nachwuchs in seinem Garten trainieren

Fähnrich Michael Melchior will den Nachwuchs in seinem Garten trainieren

Alfter Fändelschwenker brauchen Kraft und Geschicklichkeit. Und sie sollten trinkfest sein, denn die Kunst, eine Fahne minutenlang zu schwingen, wird meist bei Festen im Dorf vorgeführt. Der Ortsausschuss Alfter sucht nun junge Männer und hat zwecks Ausbildung schon eine Übungsfahne gekauft.

Fähndelschwenken ist nicht einfach. Die Fahne vor der Brust, hinter den Rücken oder über den Kopf zu schwenken kostet viel Kraft. Und es ist eine Kunst, eine Fahne minutenlang in Bewegung zu halten, in die Höhe zu werfen und wieder auffangen zu können. Zahlreiche Figuren und Schnappschläge (Werfen der Fahne) gehören zum Repertoire des Fähndelschwenkens. Diese uralte Tradition wurde in der Neuzeit zu einer Spezialität der Junggesellenvereine. 1910 führten die Kierer Junge das Fähndelschwenken in Alfter ein. Seitdem ist diese Kunstfertigkeit bei Brauchtumsveranstaltungen wie Pfarr- und Schützenfesten, Köttzügen oder Kirmes ein Muss.