Zwei verletzte Personen bei Alfter : Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und landet im Straßengraben

Auf der B56 in Alfter ist am Sonntagabend ein Fahrzeug von der Straße abgekommen. Foto: GA

Alfter-Impekoven Am Sonntag kam es in Alfter auf der Bundesstraße 56 zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben.

Am Sonntagabend hat es in Alfter-Impekoven gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Wie Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, mitteilte, war der Fahrer des Wagens auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Straßen Ahrweg und Raiffeisenstraße aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen landete im Straßengraben. Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich beide leicht.