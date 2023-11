Feuerwehreinsatz in Alfter Rauchmelder bewahrte Bewohner vor schlimmeren Folgen

Gegen 15.45 Uhr am Donnerstagnachmittag rückten alle vier Löschgruppen der Feuerwehr Alfter zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Tonnenpütz in Alfter-Ort aus. Wie der Sprecher der Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, dem GA vor Ort mitteilte, musste ein Anwohner aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Der Mann wurde anschließend medizinisch versorgt.