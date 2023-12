Einsatz in Alfter Feuerwehr löscht rechtzeitig brennenden Gasgrill auf einer Terrasse

Gegen 20 Uhr am Freitagabend ist die Feuerwehr Alfter zu einem Brand im Ortsteil Oedekoven gerufen worden. Ein Gasgrill war auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses an der Straße Wegscheid in Brand geraten. Die Flammen drohten laut Aussage des Sprechers der Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, auf das Gebäude überzugreifen.