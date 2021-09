Großeinsatz in Alfter : Komplette Evakuierung der Bahnhofstraße wegen eines Gasleitungslecks

Die Anwohner der Bahnhofstraße in Alfter mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Grund ist eine durch Bauarbeiten beschädigte Gasleitung. Foto: Axel Vogel

Alfter Am Mittwochnachmittag ist bei Tiefbauarbeiten in der Bahnhofstraße in Alfter eine Gasleitung beschädigt worden. Die örtliche Feuerwehr leitete daraufhin einen Großeinsatz ein und evakuierte die Anwohner.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Gegen 14.15 Uhr am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr in Alfter alarmiert. Grund war die Beschädigung einer Gasleitung in der Bahnhofstraße in Alfter bei den dort aktuell laufenden Tiefbauarbeiten. Die Bahnhofstraße wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen umgehend für die nachfolgenden Verkehr gesperrt. Sämtliche Anwohner wurden evakuiert.

Lesen Sie auch Übersicht über die Verkehrslage : Das sind die aktuellen Staus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Laut dem Sprecher der Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, ist die beschädigte Gasleitung in kurzer Zeit notdürftig geschlossen worden, um weiteren Gasaustritt zu verhindern. Weitere Maßnahmen werden nun vom zuständigen Gasversorger durchgeführt.