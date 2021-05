Feuerwehr-Einsatz in Alfter : Lkw verliert größere Mengen Speiseöl auf der Hauptstraße

Feuerwehr-Einsatz in Alfter

Ein Lkw hat am Donnerstag einen Teil seines geladenen Speiseöls auf der Hauptstraße in Alfter verloren. Foto: Axel Vogel

Alfter Am Donnerstagabend hat ein Lkw im Ortszentrum von Alfter größere Mengen seines geladenen Speiseöls verloren. Die Hauptstraße war für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Gegen 20.15 Uhr hat ein Lkw am Donnerstag größere Mengen seines geladenen Speiseöls auf der Hauptstraße in Alfter verloren. Auf Höhe der Kottenforststraße bildete sich eine Öllache auf der Fahrbahn. Die alarmierte Polizei musste daraufhin die Hauptstraße an der Unfallstelle komplett für den nachfolgenden Verkehr sperren.