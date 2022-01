Einsatz in Alfter : Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Alfter-Oedekoven gebrannt. Foto: ga

Alfter-Oedekoven Am Samstag hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Alfter gebrannt. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Am Samstagabend hat es in Alfter-Oedkoven gegen 18.20 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie Michael Hesse, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Alfter, mitteilte, wurden die Löschgruppen Gielsdorf und Impekoven, sowie der Einsatzleitwagen Witterschlick und die Löscheinheit Bonn-Duisdorf alarmiert. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst Rhein-Sieg-Kreis.

Als die Feuerwehrkräfte eintrafen lokalisierten sie den Brand in einem Kinderzimmer im Erdgeschoss des Zwölfparteienhauses. Die Einsatzkräfte leiteten die Bewohner des Hauses hinaus und konnten den Brand anschließend zügig löschen. Vier Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.