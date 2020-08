Verdacht auf Brandstiftung : Autos brennen bei Feuer in Alfter komplett aus

Autos brennen bei Feuer in Alfter komplett aus

Alfter Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Auto-Lackierers in Alfter sind in der Nacht zu Dienstag zwei Pkw komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Bei einem Feuer auf dem Gelände eines Auto-Lackierers in Alfter-Impekoven sind zwei Autos vollständig ausgebrannt. Ein „aufmerksamer Nachbar“ hatte den Einsatzkräften den Brand in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet gemeldet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am darauffolgenden Morgen mitteilte.