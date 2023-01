Ölartige Substanz im Hardtbach : Feuerwehr errichtet Ölsperren in Oedekoven und Lessenich

Die Feuerwehr errichtete zwei Ölsperren im Hardtbach. Foto: Axel Vogel

Update Alfter-Oedekoven/Bonn-Lessenich Wegen einer ölartigen Substanz im Hardtbach in Alfter und Bonn haben Feuerwehrkräfte am Freitag Ölsperren errichtet. Um welche Substanz es sich genau handelt und wie es zu dem Austritt kam, konnte die zuständige Behörde am Freitag noch nicht abschließend beantworten.



Von Axel Vogel und Christoph Meurer

Wegen einer ölartigen Substanz im Hardtbach sind Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Alfter und Bonn am Freitag nach Oedekoven, Lessenich und Duisdorf ausgerückt. Um die Substanz aufzufangen, errichteten die Einsatzkräfte Ölsperren in dem Gewässer in der Nähe der Marbachstraße sowie nahe der Bahnhofstraße, wie Michael Fuhs, Einsatzleiter der Feuerwehr Alfter, vor Ort mitteilte. Laut Fuhs lief die Substanz aus einem Betonrohr in den Bach.

Nach Angaben des Umweltamts des Rhein-Sieg-Kreises wurden Proben aus dem Hardtbach noch am Freitag in einem Labor untersucht. Am Freitagnachmittag war noch nicht abschließend geklärt, ob es sich tatsächlich um Öl oder eine andere Substanz handelt.

Wie Kreissprecherin Rita Lorenz dem General-Anzeiger sagte, schließe der Kreis eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung aber aus. Schließlich werde das Wasser des Hardtbachs nicht zu Trinkwasserzwecken genutzt, so Lorenz. Die Ölsperren der Bonner Feuerwehr im Hardtbach in Richtung Bonn sollten über das Wochenende bleiben. Nach Angaben von Alfters Feuerwehrsprecherin Silke Simon wurden die provisorischen Ölsperren der Alfterer Feuerwehr in Richtung Alfter am Freitagnachmittag bereits wieder eingebaut.