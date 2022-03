Feuerwehreinsatz in Alfter : Forstwirtschaftsfahrzeug verliert größere Mengen Hydrauliköl im Wahlen-Park

Feuerwehreinsatz in Alfter

Alfter Im Jakob-Wahlen-Park bei Alfter ist am Freitag bei einem Forstwirtschaftsfahrzeug eine Hydraulikleitung geplatzt. Größere Mengen Öl liefen aus und verunreinigten den umliegenden Waldboden. Die Feuerwehr ist noch bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Gegen 15.30 Uhr am Freitagnachmittag ist laut dem Einsatzleiter der Alfterer Feuerwehr, Michael Klauth, eine Hydraulikleitung bei einem so genannten Rückefahrzeug während eines Einsatzes im Jakob-Wahlen-Park geplatzt. Dadurch lief eine größere Menge Öl aus und verunreinigte den umliegenden Forstboden. Wie Klauth sagte, handele es sich zwar um ein biologisch abbaubares Öl, dennoch sei die Belastung des Bodens so groß, dass man die verunreinigte Schicht abtragen müsse.