Wichtige Personalentscheidung Andreas Johnen soll neuer Kämmerer der Gemeinde Alfter werden

Andreas Johnen soll neuer Kämmerer der Gemeinde Alfter werden. Wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte, ist der Personalausschuss dem Vorschlag von Bürgermeister Rolf Schumacher einstimmig nachgekommen. Der Ausschuss hatte am Dienstag nicht öffentlich getagt. Johnen soll auf Nico Heinrich folgen, der die Gemeinde nach 14 Jahren im Amt verlässt. Die finale Entscheidung in der Angelegenheit trifft der Gemeinderat an diesem Donnerstag.