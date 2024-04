Wechsel im Verwaltungsvorstand der Gemeinde Alfter hat einen neuen Kämmerer

Am Dienstag hatte sich bereits der Personalausschuss in nicht öffentlicher Sitzung für Johnen als Kämmerer ausgesprochen. Das hatte die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Johnen arbeitet seit 2009 bei der Gemeinde. Derzeit ist er Leiter des Ratsbüros sowie Leiter des Fachgebiets Personalmanagement.