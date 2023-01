Guter Vorsätze fürs neue Jahr : Diese Fitnesstipps hat der Vorsitzende des Alfterer Sport-Clubs

Alfter Mehr Sport als guter Vorsatz für 2023? Rainer Meyer vom Alfterer Sport-Club hat Tipps auf Lager – auch für Seniorinnen und Senioren.

Weihnachtsbraten mit Klößen, Plätzchen und Kuchen, dann das Schlemmen an Silvester. An den Festtagen wird viel gegessen und sich vermutlich zu wenig bewegt. Erst der Familienbesuch, dann das Sofa. Wie soll man aus dieser Trägheit wieder herausfinden?

„Der größte Fehler wäre, sich dem Schicksal zu ergeben“, sagt Rainer Meyer, Vorsitzender des Alfterer Sport-Clubs (ASC). Das gelte für alle Altersgruppen, besonders aber für die älteren Semester. Zu denen zählt sich der 72-Jährige selbst, und sein Tipp ist so abgedroschen wie wahr: „Es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung.“

Keine Ausreden, um drinnen zu bleiben

Regen und Kälte sollten keine Ausreden sein, um den Fernseher der körperlichen Betätigung vorzuziehen. Meyer geht mit gutem Beispiel voran, ausgerüstet mit passender Kleidung und Nordic-Walking-Stöcken dreht er seine Runden, gerne in Gesellschaft, notfalls aber auch allein. Aber es ist doch so bequem auf dem Sofa. „Fitness fängt im Kopf an“, sagt Meyer. Dort sitzt bekanntlich der innere Schweinehund. Diesen könne man leichter überwinden, wenn es gute Sportangebote gebe, meint er.

Etwa Nordic Walking in der Gruppe. „Das geht bei jedem Wetter das ganze Jahr über“, so Meyer. Aber die Technik müsse stimmen: Den Stock im 64-Grad-Winkel halten – und wenn man ihn nach hinten führt, öffnet man die Hand leicht. In der Vorwärtsbewegung wird die Hand dann wieder geschlossen. Mit dieser Pumpbewegung trainiert man laut Meyer überdies die Armmuskulatur.