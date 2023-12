Info-Veranstaltung in Alfter Bürger diskutierten über Zentrale Flüchtlingsunterkunft

Thema am Mittwoch waren in erster Linie Struktur und Aufbau einer ZUE, die mehrere Vertreter der Bezirksregierung Köln erläuterten. Sorge bereitete den meisten Bürgern die Größe der Einrichtung, die mit 350 Personen das Zusammenleben in den beiden Dörfern nachteilig beeinflussen könnte. Dem Wunsch nach einer kleineren Variante, erteilte Dezernentin Sigrun Köhle eine klare Absage. „Wir haben auch Einrichtungen mit 1200 und 1300 Bewohnern. Das ist für uns eine rentable Größe“. Nach Vorstellung der Bezirksregierung werden Einzelpersonen in der Regel in Vier-Bett-Zimmern untergebracht, Familien in entsprechend größeren. Verschiedene Dienstleister übernehmen im Auftrag des Landes Dienstleistungen, wie unter anderem Sozial - beziehungsweise Kinder- und Jugendbetreuung, Sanitätsdienst oder Catering. Ein Zaun wird die Anlage begrenzen, ein Pförtner den Ein- und Ausgang kontrollieren „zum Schutz der Bewohner“, sagte Jonas Höltig, Sachbearbeiter für Flüchtlingsunterkünfte. Betriebs- und Baukosten, die die Gemeindeverwaltung mit knapp neun Millionen Euro beziffert, übernimmt das Land.