Kommentar zur Flüchtlingsunterbringung Verwaltung und Politik in Alfter haben klug gehandelt

Die Verantwortlichen in Alfter haben richtig und klug gehandelt. Die Gemeindeverwaltung hat die Gunst der Stunde genutzt, dass die Bezirksregierung Köln in Alfter eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete (ZUE) einrichten will. Der Gemeinderat hat wiederum den Vorschlag aus dem Rathaus aufgegriffen, dem Pläne zuzustimmen, und grünes Licht für die Pläne gegeben.