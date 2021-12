Bewältigung der Schäden : Mobiles Fluthilfeteam für Rheinbach, Swisttal und Meckenheim nimmt die Arbeit auf

Swisttal Die evangelische Gemeinde Swisttal und die Diakonie haben gemeinsam ein mobiles Fluthilfeteam zusammengestellt. Dieses soll Betroffenen der Flut bei der Bewältigung der Schäden helfen.

Die evangelische Kirchengemeinde Swisttal und die Diakonie Bonn und Region haben ein mobiles Fluthilfeteam eingerichtet. Dieses soll Betroffene insbesondere in Swisttal, Meckenheim und Rheinbach unterstützen.

Das mobile Fluthilfeteam will Betroffene im Alltag begleiten

Das betonte auch Traumapädagogin Elke Feuser-Kohler, die ebenfalls Teil des Teams ist :„Viele Jugendliche verlieren ihre Kraft und ihre Motivation“, erklärte sie. Gerade junge Menschen seien wegen Corona sowieso schon oft in einer psychisch schwierigen Lage. „Wenn dann noch eine wegen Flutschäden schwierige Wohnsituation hinzukommt, macht es das nicht leichter“, betont sie. Aber nicht nur Jugendliche haben Probleme. „Bei vielen sind alte Erinnerungen hochgekommen. Und die schlimmen Gedanken aus der Nacht der Flut gehen oft nicht weg“, erklärte auch Teammitglied Christiane Reiferscheid von der gemeindenahen Sozialberatung.

2021 gibt es keine Christmette in Swisttal

Auch auf praktische Hilfe soll nicht verzichtet werden. Zum Beispiel die Vermittlung von Handwerkern oder finanzieller Beistand. „Auf viele Menschen, die dachten mit einem blauen Auge davongekommen zu sein, werden noch größere Probleme zukommen“, warnte Teammitglied Manuela Rottschäfer. Etwa Häuser, in denen das Wasser „nur“ durchgeflossen ist. Bei diesen bestehe die Gefahr, dass Schimmel in den Wänden wächst, was einen Abriss nötig machen kann.