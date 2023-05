Freilichtbühne Alfter Warum sich im Alfterer Schlosspark Piraten tummeln

Bunte Kostüme und flotte Musik:Mit einem „Kick-Off-Event“ rührte das Ensemble des Alfterer Freilichtwandertheaters am Samstag am Herrenwingert kräftig die Werbetrommel. Aufgeführt wird ab Mitte Juni im zweiten Jahr das Stück „Die Seeräuberinsel“, das im vergangenen Jahr bereits Premiere feierte. Dieses Mal ist nicht die Hauptbühne am Buchholzweg Ort des Geschehens, sondern der Schlosspark mitten im Dorf. Unter dem Motto „Back to the roots“ tritt das Theater nach über 20 Jahren wieder dort auf, wo es mit seiner ersten Inszenierung „Die Kleine Hexe“ 2002 für Begeisterung gesorgt hatte.