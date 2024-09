Freilichtbühne Alfter Spendenkampagne für eine neue Bühne

Improvisieren kann das Ensemble der Freilichtbühne Alfter aus dem Effeff. In der aktuellen Spielzeit ist diese Kunst nun in besonderer Weise gefragt. Schließlich wurde der Neubau der Hauptbühne am Buchholzweg für die Aufführungen des Stücks „Der Zauberer von Oz“ nicht rechtzeitig fertig.