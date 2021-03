Der erste Haarschnitt nach dem Lockdown : Friseurmeister aus Alfter öffnete seine Türen schon um Mitternacht

Der Alfterer Friseurmeister Imad Rahi hat seinen Salon in Oedekoven bereits um Mitternacht geöffnet und einem Stammkunden die Haare geschnitten. Foto: Axel Vogel

Alfter Ab dem heutigen 1. März dürfen Friseure in NRW wieder öffnen. Als besondere Aktion für zwei seiner Stammkunden hat Friseurmeister Imad Rahi aus Alfter sein Geschäft bereits um Mitternacht aufgemacht.



Die Uhr zeigte am Montagmorgen kurz nach Mitternacht, als es im Oedekovener Salon von Friseurmeister Imad Rahi wieder höchst geschäftig wurde: Nach rund zweieinhalb Monaten Lockdown durften Rahi und sein Sohn David Rahi endlich wieder die Schere in die Hand nehmen - wie andere Friseure in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis auch. Platz genommen in den Friseurstühlen hatten allerdings erst einmal nur zwei Stammkunden: Die beiden Impekovener Detlev Hofmeister und Theo Pinsdorf.

Dass Vater Rahi und sein Sohn vermutlich mit die ersten Friseure in der Region gewesen sein dürften, die mit ihren Diensten bereits zu nachtschlafender Zeit loslegten, hatte mit einem besonderen Wunsch zu tun: „Wir haben sehr viele Stammkunden und denen wollte ich Danke für ihre bisherige Treue in dieser schweren Zeit sagen“, erklärt Imad Rahi. Darum bat er einige seiner Kunden, ihm anlässlich des Wiedereröffnungstermins Fotos von ihren aktuellen Frisuren zu schicken. „Für die zwei, die meiner Ansicht nach einen Haarschnitt am dringendsten brauchten, wollte ich als besonderen Service mein Geschäft bereits in der Nacht für eine Stunde öffnen.“ Der reguläre Betrieb starte allerdings erst um 8 Uhr am Montagmorgen.

Und so durften dann um Mitternacht Hofmeister und Pinsdorf auf den Friseurstühlen Platz nehmen. Für beide wurde es höchste Zeit: „Ich war das letzte Mal bei Imad, kurz bevor er am 15. Dezember sein Geschäft schließen musste“, erinnert sich Hofmeister, der quasi ein Kunde der ersten Stunde ist, seit Rahi vor 20 Jahren sein Geschäft in Oedekoven eröffnete. „Seit Dezember hat mir dann auch keiner mehr die Haar geschnitten“, fährt er fort.

Noch etwas länger war es bei Pinsdorf her: „Ich war seit Ende November nicht mehr zum Haarschneiden und auch meine Frau hat sich nicht getraut, meine Haar zu kürzen.“ Als dann die Haare unter den Scheren von Imad und David Rahi zu Boden fielen, besserte sich die Stimmung bei den beiden Stammkunden: „Was für eine Wohltat“, entfuhr es Pinsdorf spontan beim Blick in den Spiegel. Und auch Hofmeister war rundum zufrieden, nachdem David Rahi seine Arbeit getan hatte. Nur befürchtete er, „dass ich jetzt einen Ausweis vorlegen muss, wenn ich ins Büro gehe“.