Gespräch am Wochenende : „Für viele bedeutet Karneval eher Ballermann“

Zur Person

Die Ur-Witterschlickerin Doris Viernich (61) liebt den Karneval seit ihrer Teenagerzeit und genießt es, die fünfte Jahreszeit gemeinsam mit Ehemann Matthias und Tochter Katharina (30) zu feiern. Die Mitarbeiterin des Meckenheimer Bundeskriminalamtes hat die Entwicklung des Karnevalsvereins „Tonmöhne 1947“, in dem sie seit 1983 Mitglied ist, entscheidend mitgeprägt. So gründete sie 1987 die erste Kindertanzgarde und regierte 1990 als Doris I. mit Prinz Helmut I. (Kükel) die örtlichen Jecken. 1993 wurde sie Präsidentin des damaligen Damenkomitees. Nach 30 Jahren als Sitzungspräsidentin wird sie im kommenden Jahr den Posten abgeben. Mit dem Vorsitzenden Thomas Baumann steht bereits ein Nachfolger in den Startlöchern. trs