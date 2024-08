Sportliche Ferienfreizeit Das Fußballcamp in Volmershoven geht ins zwölfte Jahr

Dass sie eines der wenigen Mädchen ist, habe sie nie gestört: „Ich kenn’ das nur so“, sagt sie. Sie freue sich, jedes Jahr Bekannte zu treffen und Leute kennenzulernen. Im Gegensatz zu den beiden Jungs, die Fußball nur hobbymäßig spielen, ist Katharina schon professionell erfolgreich: In Volmershoven ist sie F-Jugendtrainerin, selbst spielt sie in der U17-Regionalliga beim SC 13 Bad Neuenahr. Katharina ist Kaiserslautern-Fan, ihre Lieblingsspieler sind die Innenverteidiger Boris Tonjak und Lena Oberdorf. Nächstes Jahr möchte sie beim Camp als Betreuerin dabei sein. Die Zukunft des Fußballcamps in Volmershoven ist offenbar bis auf Weiteres gesichert.