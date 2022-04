Raus ins Grüne : Gartenwirtschaft am Herrenhaus bei Alfter ist beliebt bei Ausflugsgästen

Tom Behr hat für seine Gäste am Grill gestanden und serviert Bratwurst mit Bier und einer regionalen Spezialität, dem Brombeer-Spritz. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Das Herrenhaus Buchholz kann für Veranstaltungen wie Hochzeiten gebucht werden. Immer wieder kommen hier aber auch Ausflugsgäste an. Sie möchten die Atmosphäre in der Umgebung des Herrenhauses genießen. Für diese Gäste hat der Geschäftsführer des Herrenhauses 2019 die Gartenwirtschaft am Herrenhaus eröffnet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Klaes

Von Montag bis Samstag ist Tom Behr Geschäftsführer der Event-Location Herrenhaus Buchholz bei Alfter. Dort finden Veranstaltungen mit Gästen in schicker Garderobe statt. Allein in diesem Jahr veranstaltet Behr 80 Hochzeiten. An Sonntagen tritt er keinesfalls aus dieser Position zurück, aber man findet ihn dann bei gutem Wetter in der von ihm geführten Gartenwirtschaft Buchholz. Dort steht er für die Versorgung seiner Gäste gerne selbst hinter dem Grill. Diese sind meistens im sportlichen Wanderoutfit oder mit Fahrradhelm unterwegs.

Geöffnet bei ausflugswürdigem Wetter

An Sonn- und Feiertagen mit, so heißt es auf der Internetseite der Gartenwirtschaft, „ausflugswürdigem“ Wetter, öffnet die Gartenwirtschaft am Herrenhaus Buchholz für Wanderer, Fahrradfahrer und andere Ausflügler, die es raus ins Grüne zieht. 2019 hat Tom Behr mit seinem Team den ehemaligen Fahrradstand an der Eventlocation Herrenhaus Buchholz in einen Verkaufsstand mit Grill und Sitzgelegenheiten umbauen lassen. „Herzlich und schick“ zugleich soll es hier sein, erklärt Tom Behr das Konzept der kleinen Gartenwirtschaft.

Bei gutem Wetter haben der Geschäftsführer und sein Team viel zu tun. In der Gartenwirtschaft unterstützt ihn vor allem seine Familie. Auf der Speisekarte stehen Waffeln, Bratwurst im Brötchen, Flammkuchen und eine Käseplatte. Kaltgetränke sorgen für die notwendige Erfrischung. Diesen Sommer soll das Angebot um ein Tomate-Mozzarella-Ciabatta erweitert werden. Außerdem neu dazu kommt der Alpen-Röster, ein mit Käse überbackener Kartoffelrösti, der das angebotene Bier aus dem Allgäu ergänzen soll.

Sekt verfeinert mit Brombeer-Wein aus der Region

Mit diesem kulinarischen Angebot möchte der Geschäftsführer die Gäste verwöhnen: „Man soll sich hier fühlen wie im Urlaub“, sagt Tom Behr. Besonders beliebt bleibe trotzdem eine regionale Spezialität: der Brombeer-Spritz. Dafür wird Sekt mit einem Brombeer-Wein aus der Region verfeinert. Das „Rebellenblut“ wird in Alfter produziert.

Wer an den Tischen vor der Wirtschaft keinen Platz findet, muss nicht wieder gehen. Vor allem Gäste mit Kindern nehmen gerne auf einer Wiese vor dem Herrenhaus Platz. Dafür stehen am Verkaufsstand Picknickdecken zur Verfügung, auf denen nicht nur die jungen Gäste ihre Auszeit genießen können. Auf der Wiese werde aber nicht nur gesessen, berichtet Tom Behr. Hier treffe sich die ältere Generation zur Gymnastik und zum Boulespielen, und Studentinnen und Studenten der Alanus-Hochschule Alfter kommen für Frisbee-Turniere vorbei, weiß Behr zu berichten.

Gartenwirtschaft als Treffpunkt

Für die Gartenwirtschaft am Herrenhaus Buchholz gibt Tom Behr einen großen Teil seiner Freizeit auf. Den Sonntag hier statt auf dem Sofa zu verbringen, bereut er trotzdem nicht: „Das hier ist mein Hobby und meine Leidenschaft“, erklärt er. Die Wirtschaft sei nicht nur Treffpunkt für Künstler und Politiker aus der Region, auch viele von Behrs Freunden kommen am Sonntag gerne auf eine Erfrischung vorbei. In einer ruhigen Minute führt der Gastronom dann gerne das eine oder andere Gespräch mit alten Bekannten.