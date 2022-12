Energieversorgung in Alfter : Gas für Alfter kommt weiter von e-regio

Nach der Vertragsunterzeichnung (v.l.): Die e-regio-Geschäftsführer Stefan Dott und Markus Böhm, Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher und Kämmerer Nico Heinrich. Foto: Stefan Knopp

Alfter Der Konzessionsvertrag ist unterschrieben. Die Gemeinde Alfter will mit dem Energieunternehmen e-regio auch die „Wärmewende“ angehen, um eine klimaneutrale Versorgung zu erreichen.



Alles bleibt beim Alten, was die Gasversorgung in Alfter angeht. e-regio bleibt der Versorger für die Gemeinde, und Bürgermeister Rolf Schumacher ist froh um diese Kontinuität „in sehr schwierigen Zeiten“. Alle seien erleichtert über diese Entscheidung. „Das ist für uns ein großes Glück“, sagte Schumacher bei der Unterzeichnung des Konzessionsvertrages am Montag im Rathaus in Oedekoven.

Dass e-regio bleibt, war nicht von vornherein klar. Der bisherige Vertrag läuft Ende Februar aus, und Alfter hatte die Versorgung bundesweit ausgeschrieben. Beim bisherigen Versorger zu bleiben, hat seine Vorteile: e-regio ist in der Region verankert, man kennt die Bedingungen in Alfter und hat das Gaswärmenetz selbst ausgebaut. Man habe gute Erfahrungen etwa beim Service im Falle eines Lecks gemacht, so der Bürgermeister. Und generell, fügte e-regio-Geschäftsführer Markus Böhm an, sei es eine „historisch gewachsene Partnerschaft“, die alle Seiten weiterführen wollen.

Vertrag läuft zehn Jahre

Für die Nutzung der Leitungen zahlt e-regio nach eigener Aussage den Maximalpreis von 0,03 Cent pro Kilowattstunde für Gas-Sonderverträge. Der Vertrag gilt für die nächsten zehn Jahre, „mit der Option, ihn um weitere zehn Jahre zu verlängern“, so Schumacher. Das bedeutet auch, dass man mit e-regio auch die „Wärmewende“ angehen wird. Denn der Rat der Gemeinde hat beschlossen, dass Alfter bis 2045 klimaneutral sein soll, und das gehe nur mit dem Gasversorger.

E-regio hat im Lauf der letzten Jahre miterlebt, wie sich die Zeiten ändern. Gaswärme war mal beliebt, in Alfter sind 6000 Zähler an das 140 Kilometer lange Leitungsnetz angeschlossen – bei rund 8500 Haushalten, davon viele in Mehrfamilienhäusern, ist das eine gute Quote. In der Region trug auch die Flutkatastrophe dazu bei, dass sich Menschen für einen Gasanschluss entschieden, so Böhm. Dann kam der Ukrainekrieg mit Versorgungsschwierigkeiten und Preissteigerungen. „Derzeit gibt es kaum Nachfrage nach Gasanschlüssen“, sagte er. Jetzt müsse man schauen, wie man die Wärmewende vollzieht. Denn das Unternehmen hat sich 2040 als Zielmarke gesetzt, um in der Region zu 100 Prozent klimaneutrale Wärme zu liefern.

Erdgas mit Wasserstoff kombinieren

Ein wichtiges Element dabei ist die Beimischung von „grünem Wasserstoff“, also H2, der mit regenerativen Energien hergestellt wurde, also mit Wind- oder Sonnenenergie für die Elektrolyse. Das Alfterer Gasnetz sei „H2-ready“, so Böhm. Das bedeutet: Man kann das Erdgas mit Wasserstoff kombinieren. „Die bestehende Infrastruktur verträgt 20 Prozent Beimischung.“ Das schließe die Endgeräte ein. Daneben will man mit einem Mix aus Nahwärme und Wärmepumpen klimaneutral werden und den Wasserstoff mit Biogas mischen. Dabei hofft man, dass größere Industrien vorangehen und andere nachziehen. Auch bei Neubaugebieten schaue man nach möglichst klimaneutralen individuellen Lösungen.