Der Vorgebirgsrebell : Gedenkstätte für Wilhelm Maucher in Alfter eingeweiht

Gedenkstätte für Wilhelm Maucher in Alfter eingeweiht

Alfter 2020 wurde das Grab des auch als Vorgebirgsrebellen bekannten Wilhelm Maucher abgeräumt. Ein Schritt, der bei vielen Alfterern auf Ablehnung stieß. Der Förderverein Alfterer Geschichte gestaltete deswegen eine Gedenkstätte an Mauchers Grab, die er am Wochenende einweihte.

Tränen hatte Manfred Titsch in den Augen, als bei der feierlichen Einweihung der restaurierten Grabstätte von Wilhelm Maucher (1903-1993) auf dem Alfterer Friedhof die Lieblingslieder des Vorgebirgsrebellen ertönten. Der 78-Jährige hat den viel älteren Maucher in jungen Jahren kennengelernt: „Wir wurden Freunde“, erinnerte sich der Kölner am Samstag. 2020 war das Grab ursprünglich abgeräumt worden – die Familie hatte eine Verlängerung abgelehnt. Bis zuletzt hatte Titsch sich um die Pflege gekümmert.