Sicher zur Schule Gelbe Füße helfen Witterschlicker Grundschülern sicher durch den Verkehr

Aber nicht nur Pkw- und Lkw-Verkehr an Kreuzungen und in den schmalen Straßen machen den Schulweg oftmals zu einem nicht gewollten Abenteuer für die Kinder. Problematisch ist auch der Fahrdienst der Eltern, die morgens ihre Kinder zur Schule bringen und in den Straßen rund um die Schule parken, beispielsweise in der Adolphsgasse. Dort beobachtet Anwohnerin Katharina Hörnig seit Jahren, wie sich Anwohner, Eltern und Schüler, die aus der Servaisstraße kommen, die Fahrbahn streitig machen. Dem sollen die von der Gemeinde eingerichteten Hol- und Bringzonen entgegenwirken. Ein Angebot, das mittlerweile genutzt werde. Die Pkws der Eltern in der Adolphsgasse seien weniger geworden, sagte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher.