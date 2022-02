Betrug am Telefon : Geldübergabe nach Schockanruf

Betrug am Telefon

Alfter Nach einem Schockanruf hat eine Frau aus Alfter einer Unbekannten einen hohen Geldbetrag ausgehändigt. Die Polizei ermittelt.

Eine Frau aus Alfter ist am 21. Januar Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die 58-Jährige übergab in der Bonner Innenstadt nach einem sogenannten Schockanruf einen hohen Bargeldbetrag an eine bislang unbekannte Geldabholerin. Die Höhe des Betrages nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.