Nach tödlichem Biss Gemeinde Alfter ergreift Maßnahmen gegen aggressiven Hund

Rund zwei Monate, nachdem ein aggressiver Hund den kleinen Terrier „Chopsy“ in Witterschlick totgebissen hatte, hat die Gemeinde Alfter jetzt angeordnet, dass das Tier außerhalb des Grundstücks des Halters einen Maulkorb tragen und an der Leine geführt werden muss. Das bestätigte Gemeindesprecherin Maryla Günther am Freitag auf Anfrage des General-Anzeigers. Die Anordnung gelte zunächst bis Ende April – „zur Verhinderung weiterer Beißvorfälle“, wie Günther ausführte.