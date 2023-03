Einsatz in Oedekoven Polizei unterstützt Gemeinde Alfter bei Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Amtshilfe für das Alfterer Ordnungsamt hat die Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft am Rathaus in Oedekoven geleistet. Das Ordnungsamt hatte laut Polizeisprecher Simon Rott die Einweisung eines 23 Jahre alten Mannes in eine Klinik veranlasst und dabei um polizeiliche Unterstützung gebeten.