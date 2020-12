Gottesdienste teils im Livestream : Gemeinden in Rheinbach und Alfter sagen Gottesdienste ab

Rhein-Sieg-Kreis Kirchengemeinden in Rheinbach und Alfter erlauben wegen der Corona-Pandemie keine Besucher. Messen in Sankt Martin können auf Video angeschaut werden.

Die evangelische Kirchengemeinde Rheinbach sagt bis zum 17. Januar 2021 alle Gottesdienste ab, zu denen Menschen persönlich zusammenkommen. Wie schon im Frühjahr wird jeweils am Sonntag ein Gottesdienst auf der Homepage unter www.ev- kirche-rheinbach.de zu sehen sein, der vorab in der Kirche nur von den Mitwirkenden aufgezeichnet wurde.

An Heiligabend und in den Weihnachtstagen werden auf der Internetseite zusätzlich ein Gottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinderchöre und Pfarrerin Gudrun Schlösser sowie eine Christvesper abrufbar sein.

Der Freiluftgottesdienst an Heiligabend um 16.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Alfter-Gielsdorf ist vom Vorbereitungskreis abgesagt worden. Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie konnten die Organisatoren nicht sicherstellen, dass es zu keiner gesundheiltlichen Gefährdung der Teilnehmer kommen könnte.

An den Feiertagen werden Gottesdienste in der Pfarrkirche Sankt Martin in Rheinbach per Livestream auf Youtube übertragen: Die beiden Christmetten an Heiligabend um 18 Uhr und um 24 Uhr, die Messe zum Fest der Heiligen Familie am Sonntag, 27. Dezember, um 11.15 Uhr, sowie die Neujahrsmesse um 17.30 Uhr sind auf dem Video-Portal zu sehen. Weitere Livestreams von Gottesdiensten werden aktuell auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde Rheinbach bekannt gegeben. Der Link zum Livestream steht auf www.katholische-kirche-rheinbach.de/aktuelles.