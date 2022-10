Brauchtum in Alfter : Gleich zwei Prinzenpaare regieren Alfter

Tollitätenvorstellung in Alfter: Prinz Matthes I. und Alfreda Manuela sowie Kinder-Alfreda Johanna I. und Kinderprinz Jan I. Foto: Axel Vogel

Alfter Die karnevalistische Durststrecke war auch in Alfter lang. Doch jetzt freuen sich die Narren auf die neue Session.



Von Susanne Träupmann

Zwei Jahre ohne Karneval: Die meisten Jecken in Alfter haben bereits Entzugserscheinungen. Am Freitag stellte Heike Reis, die neue Vorsitzende des Festkomitees Alfterer Karneval 1910, im katholischen Pfarrheim die Tollitäten der Session 2022/23 den Vereinen, Ortsvorsteher Norbert Lehna und dem Ortsausschussvorsitzenden Klaus Hergarten vor.

Während Mathias und Manuela Swerbinka die erwachsenen Jecken regieren werden, stehen Jan Matthias Fritzen und Johanna Sofia Magdalena Klett an der Spitze der Nachwuchsnarren. Proklamiert werden die beiden Prinzenpaare am Samstag,12. November, 19 Uhr, in der Turnhalle am Herrenwingert. Für Mattes I. und Manuela I. erfüllt sich ein Traum, können sie doch den Start in den Sitzungs- und Straßenkarneval kaum erwarten.

Karneval in Alfter Höhepunkt ist der Zug am Veilchendienstag Proklamationssitzung: Samstag, 12. November, Karte: 16 Euro, Vorverkauf: Gabis Fotowelt; Prunksitzung, 21. Januar, Karte: 30 Euro, Vorverkauf: Gabis Fotowelt; Sonntag, 12. Februar, Kinderzug, Herrenwingert; Freitag, 17. Februar, 15 Uhr, Damensitzung; Samstag, 18. Februar, Jekrünkels-Ovend der Prinzengarde, Karte: zehn Euro, Gabis Fotowelt, Ort steht noch nicht fest; Sonntag, 19. Februar, Erbsensuppen-Essen (Ort und Zeit stehen noch nicht fest); Veilchendienstagszug: 21. Februar. trs

Seit zwei Jahren in den Startlöchern

Die 46-jährige und ihr Mann standen schon in den beiden vergangenen Jahren in den Startlöchern, jedes Mal machte Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Hier vorgestellt zu werden, ist für uns ein wichtiger Schritt in Richtung Brauchtumspflege und damit verbunden auch ausgelassen und friedlich Karneval zu feiern“, freute sich der 47-jährige Wahl-Alfterer, der als Instandhaltungsleiter eines Unternehmens für Industriekeramik in Lohmar tätig ist.

Seine Frau Manuela (46) arbeitet als Erzieherin bei der Stadt Bonn. Dort hat sie als Kind bei den Blauen Funken und später bei der Funkenartillerie als Mariechen getanzt. Ihr Mann wurde Karnevalsfan, als Tochter Lynn in der Session 2018/19 als Kinder-Alfreda regierte. Lynn und ihre Schwester Deborah gehören ebenso zum Gefolge wie Guido und Susanne Bertram, Sascha und Tatjana Nolden sowie Melanie Jansen und Peter Hain.

Auch als Messdiener aktiv

Auch das Kinderprinzenpaar präsentierte im Pfarrheim stolz seine Adjutanten. So werden Johannas Zwillingsbruder Matthias und Jans neunjährige Schwester Jette die Rolle der Begleiter übernehmen. Das junge Prinzenpaar kennt sich schon aus der Grundschule. Beide sind als Messdiener in Sankt Matthäus aktiv. Die zwölfjährige Johanna besucht die siebte Klasse des Herseler Ursulinen-Gymnasiums, liebt Mathematik und Englisch, backt gerne und fährt Ski. Seit acht Jahren tanzt sie in der Prinzengarde. „An Karneval finde ich toll, dass man so sein kann, wie man will. Und das alles mit Konfetti und Stimmung“.

Für Jan gilt das Gleiche. Der 13-jährige geht in die siebte Klasse des Bonner Collegium Josephinum. Ihm gefallen in der Schule besonders Mathematik und Sport. Außer im Judotraining engagiert er sich beim Bornheimer Jugendrotkreuz. Seine Leidenschaft gehört dem Gardetanz bei der Prinzengarde. Auch in seiner Familie wird Karneval großgeschrieben. Mutter Marion Fritzen ist Mitglied beim Damenkomitee Roth-Weiß Alfter, Vater Jürgen Fritzen bei den Alkofunken in Bonn und bei der Gruppe Kutschberg in Alfter.