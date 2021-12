Trinkwasserversorgung gestört : Größerer Schaden an einer Wasserleitung in Witterschlick

Symbolbild. Foto: Axel Vogel

Witterschlick Derzeit kommt es in Witterschlick und Vomershoven zu Störungen in der Trinkwasserversorgung. Zusätzlich sorgt austretendes Wasser für sehr glatte Straßen in Witterschlick.



In Witterschlick ist es am Dienstagabend zu einem größeren Schaden an einer Wasserleitung gekommen. Derzeit sind Bauhof und das Ordnungsamt der Gemeinde Alfter mit der Feuerwehr im Einsatz. An der Ecke Lüsbacher Weg und Lambertusstraße wird dafür die Straße aufgemacht.